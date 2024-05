Croce Rossa, olimpiadi di primo soccorso, vince la Sicilia

Le buone pratiche per salvare vite. A Pisa, dopo un’intesa giornata di simulazioni che hanno messo alla prova 20 squadre da tutta Italia, la Sicilia ha conquistato il podio della seconda edizione delle Olimpiadi di Primo Soccorso della Croce Rossa Italiana.

Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente i team di Marche e Lombardia. Alla squadra del Lazio la prima edizione delle Fanta Olimpiadi. Tutte le formazioni vincenti e i comitati che li hanno accompagnati in questa esperienza hanno ricevuto in regalo un defibrillatore.

I partecipanti alla finale sono stati selezionati nelle prime due fasi – locale e regionale – della competizione: 120 studenti del quarto anno delle scuole secondarie superiori, divisi in squadre regionali, si sono confrontati nella gestione di situazioni di emergenza sotto l’occhio esperto di giudici e Volontari della Croce Rossa Italiana. Dieci gli scenari affrontati dai partecipanti. Tra le simulazioni un accoltellamento, un terremoto, un incidente in un laboratorio chimico, un incidente stradale.

Tra uno scenario e l’altro, gli studenti hanno sostato in alcune stazioni nelle quali le Volontarie e i Volontari della CRI hanno illustrato loro iniziative come “Effetto terra”, campagna incentrata sull’adozione di comportamenti responsabili volti a contrastare i cambiamenti climatici, “Love Red”, progetto nato per promuovere percorsi di educazione sessuale inclusiva e consapevole, e attività come la Cooperazione Internazionale e il servizio Restoring Family Links, per il ricongiungimento familiare. “Mi ha colpito il grande entusiasmo con il quale tanti giovani hanno partecipato a questa competizione.

La formazione nelle scuole è fondamentale per preparare i ragazzi ad affrontare situazioni critiche, aiutare il prossimo, essere utili alla comunità in situazioni di crisi. La partecipazione di tante scuole ci ha riempiti di orgoglio e ci ha confermato che quella della formazione dei ragazzi nel primo soccorso e nella risposta alle emergenze è una strategia vincente, che proietta nel futuro i valori della Croce Rossa Italiana”, ha affermato Edoardo Italia, vice presidente e rappresentante dei giovani della Croce Rossa Italiana