Pallavolo femminile B2. Torna al successo la Traina: battuta 3-0 l’Alus Mascalucia

Serviva una vittoria netta e così è stato. Dopo la sconfitta di Reggio Calabria bisognava riprendere il filo di un discorso interrotto e la confortevole atmosfera del Palacannizzaro ha contribuito a creare le condizioni per ritrovare il sorriso dopo settimane sportivamente difficili.

Anche il pubblico, nonostante la TRAINA SRL abbia visto allontanarsi la prima posizione nel girone M di serie B2, ha risposto positivamente con una presenza numericamente confortante e l’Alus Mascalucia della ex Stefania Ciancio, posizionato in piena zona retrocessione, è stato l’avversario perfetto che sognava il colpaccio con però la consapevolezza di dovere trovare i punti salvezza con avversari più abbordabili.

La gara, scarna nella cronaca con la TRAINA SRL che ha faticato a trovare il giusto ritmo solo nei primissimi punti del primo set (8/8), è stata una buona occasione per testare tutto il gruppo-squadra e contestualmente verificare le condizioni tecnico-fisiche delle singole giocatrici secondo un imperativo che sarà il mantra fino alla fine del campionato: l’annullamento di tutte le gerarchie precostituite alla ricerca della migliore soluzione tecnico-tattica gara dopo gara.

Le risposte ottenute al termine della vittoria di sabato, pur dovendo tenere conto del valore dell’avversario e del fattore campo (la TRAINA è imbattuta al Palacannizzaro dal 13/11/2021 con una sequenza di 16 vittorie consecutive), sono quelle di una squadra alla ricerca di una nuova identità che la dovrà portare ad esprimere un gioco più vario sfruttando di volta in volta le migliori caratteristiche delle singole giocatrici.

‼️ Sul piano della personalità il vero problema della TRAINA SRL è quello di avvicinare il rendimento in trasferta a quello delle gare casalinghe (trovando lontano da casa la stessa sfrontatezza sempre dimostrata al Palacannizzaro).

Sul piano dei singoli da sottolineare la prova monstre della centrale Valeria La Mattina (MVP e top scorer della gara) e, tra le atlete che hanno avuto meno spazio in questa prima fase del campionato, quella di Milly Apruti, palleggiatrice dalle indubbie doti tecniche che, avendo caratteristiche nella distribuzione del gioco diverse da quelle di capitan Noemi Spena, potrà rappresentare una risorsa tattica importante per una squadra che ha un organico completo per aspirare a lottare fino alla fine per le primissime posizioni.

Il resto della squadra (Francesca Scollo ha attinto a piene mani dalla panchina) ha fatto il suo con alcune atlete che stanno cercando di ritrovare il giusto ritmo gara (come per esempio Lorena Tilaro in crescita rispetto alle ultime uscite) e altre che stanno recuperando da qualche acciacco fisico che ne ha limitato il rendimento (Nicoletta De Luca su tutte).

La TRAINA Albaverde quindi c’è e non vede l’ora di dimostrarlo man mano che si alzerà l’asticella delle difficoltà riferita al valore delle squadre da affrontare in questa prima fase del girone di ritorno.

Questo il dettaglio della gara di sabato 11/02/2023 disputata al Palacannizzaro di Caltanissetta.

TRAINA SRL CL – BRICOCITY ALUS MASCALUCIA 3 – 0 (25/14; 25/16; 25/16)

TRAINA Albaverde: Angilletta 12, Ferraloro 2, Zaffuto, D’Antoni 10, Apruti 2, Spena (K) 2, De Luca 3, Escher 6, Miceli 1, La Mattina 15, Tilaro (L1), Porrovecchio (L2). NE: Milazzo. All. Scollo – Montagnino

Alus: Privitera G., Barbagiovanni, Dato, Bachini, Privitera R., Siciliano (K), Pandolfo, Ciancio, Buscemi, Mazzaglia, De Nicola (L). NE: Caruso All. Privitera – Vittorio

Arbitri: Eleonora Morabito e Sebastiano Rizzotto di Messina.