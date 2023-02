Pakistan: si ribalta autobus, almeno 13 morti e oltre 60 feriti

Un autobus passeggeri in corsa si è schiantato in autostrada e si è ribaltato nel Pakistan orientale, uccidendo almeno 14 passeggeri e ferendone altri 63. Lo hanno detto lunedì funzionari della polizia e del governo. L’incidente è avvenuto durante la notte vicino alla città di Kallar Kahar nella provincia del Punjab. La polizia ha detto che stava ancora indagando sulla causa. Il primo ministro Shahbaz Sharif in una dichiarazione ha espresso il suo profondo dolore e dolore per la perdita di vite umane nell’incidente e ha ordinato alle autorità di fornire le migliori cure mediche possibili ai feriti.

Il mese scorso, un autobus passeggeri si è schiantato contro un pilastro ed è caduto da un ponte, prendendo fuoco e uccidendo 40 persone nel distretto meridionale di Lasbela. Gli incidenti stradali in Pakistan generalmente si verificano a causa di violazioni delle regole del traffico, provocando la morte di migliaia di persone ogni anno.