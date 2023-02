Muore a 47 anni dopo intervento chirurgico, la famiglia presenta una denuncia

La famiglia di Emilio Salvatore Sarni, quarantasettenne di Rotello (Campobasso) deceduto ieri sera intorno alle ore 21 nella rianimazione dell’ospedale San Timoteo di Termoli, dove si trovava in seguito a un intervento chirurgico di natura ortopedica, ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Larino chiedendo di sottoporre la salma del proprio caro all’esame autoptico.

L’uomo, sportivo e consigliere comunale a Rotello, si era fatto male al polso lunedì scorso mentre si allenava in casa con i pesi. In ospedale era stato visitato e rimandato a casa,ma era tornato a causa di un dolore intenso quindi è stato sottoposto giovedì a un intervento chirurgico in ortopedia su diagnosi di sindrome da schiacciamento.

Le sue condizioni sono improvvisamente peggiorate, come conferma anche il sindaco del Comune di Rotello, che ha espresso a nome della comunità un vivo cordoglio per la prematura scomparsa dell’amministratore. Sarni lascia la moglie e una figlia di 15 anni. Non è escluso che l’azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem) possa disporre un accertamento interno per verificare quanto accaduto.