Migranti, Musumeci: “Europa deve trattare con Paesi Nord Africa, sono fiducioso”

L’Europa deve necessariamente trattare con i Paesi del Nord Africa “anche tirando fuori i quattrini come fatto con la Turchia per impedire questo flusso anomalo e irregolare”. Lo ha detto il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, ai microfoni di “Radio Anch’io” su Rai Radio1 parlando del problema dell’immigrazione clandestina.

“Rispetto al passato le autorita’ europee hanno dimostrato di avere un minimo di attenzione in piu’ – ha spiegato -. Bisogna impedire che le barche partano dal Nord Africa. Non si mette in discussione il diritto di una persona di essere soccorsa, il problema e’ il giorno prima e dopo”, ha concluso il ministro dicendosi piu’ “fiducioso rispetto a sei-sette mesi fa”.