Migranti, il ministro Musumeci: “Fare i taxi di carne umana è diverso dal soccorrere”

Il ministro per la protezione civile, Nello Musumeci, ha le deleghe di coordinamento delle norme che riguardano coste e mare e in una intervista al “Corriere della Sera” risponde alle critiche al dl sulle Ong: “Sono infondate, non c’e’ alcuna penali azione, ognuno deve fare il suo mestiere. Abbiamo adottato delle norme in linea con la politica che il governo si e’ data e che non violano il diritto internazionale”. “Una cosa – aggiunge – e’ il soccorso a chi rischia di annegare altra cosa e’ fare un servizio di taxi di carne umana, finendo con l’alimentare il traffico di persone vittime delle organizzazioni criminali”.

Quanto al risultato delle elezioni regionali, “ha vinto la coalizione con il contributo che ciascuno ha saputo apportare. Ed e’ anche una conferma della fiducia di cui gode la presidente del Consiglio, ad appena 100 giorni dall’insediamento, oltre che la dimostrazione di un centrodestra unito che suscita molto interesse. I numeri sono eloquenti, ma non dobbiamo sederci sugli allori”. Per quanto riguarda, infine, la cosa migliore del governo in questi primi mesi: “La capacita’ di proiettare l’Italia in una dimensione mediterranea con grande credibilita’, e’ stata bravissima Meloni a rilanciare il progetto di un Piano Mattei. L’Italia conta nel mondo se conta nel Mediterraneo”, ha concluso Musumeci