Incidente sul lavoro: operaio muore folgorato da una scarica elettrica

Incidente sul lavoro ad Avola, nel Siracusano. La vittima, un operaio di 36 anni, sembra sia rimasto folgorato dalla corrente elettrica. Secondo una prima ricostruzione della polizia, l’operaio era impegnato in alcuni lavori di ristrutturazione di un immobile.

Soccorso dai colleghi, è tuttavia deceduto poco dopo. La scarica elettrica sarebbe risultata fatale per l’operaio. A nulla sono valsi i soccorsi e i disperati tentativi di strapparlo alla morte. Le indagini sono affidate alla Polizia. La Procura di Siracusa ha aperto una inchiesta per verificare le cause del decesso ed eventuali responsabilità.