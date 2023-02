Germania, Critica un balletto noioso il coreografo le getta in faccia escrementi di cane

Il direttore del balletto dell’Opera di Stato di Hannover, Marco Goecke, ha tirato un sacchetto di escrementi in faccia alla critica teatrale Wiebke Huster durante l’intervallo della prima rappresentazione di uno spettacolo ed e’ per questo stato sospeso. Secondo la ricostruzione della stampa tedesca, sabato sera, durante il primo intervallo del balletto dal titolo Glaube – Liebe – Hoffnung (Fede-amore-speranza), Goecke ha affrontato la giornalista nel foyer, accusandola di scrivere solo recensioni personali negative.

Ha poi tirato fuori dalla tasca un sacchetto di plastica pieno di escrementi di cane e glieli ha strofinati sul viso. Alla fine della premiere, Goecke ha festeggiato come se nulla fosse accaduto. Il pluripremiato coreografo cinquantenne e’ direttore dell’Hannover State Ballet dalla stagione 2019/20; si presenta sempre con gli occhiali da sole e spesso ha con se’ il suo bassotto Gustav in una borsa anche quando e’ al teatro. Huster, che lavora per la Faz e la Deutschlandfunk, ha denunciato Goecke, che e’ ora indagato per oltraggio e aggressione.

Il teatro si e’ scusato privatamente e pubblicamente con la giornalista e ha sospeso il direttore “con effetto immediato, vietandogli di entrare nell’edificio fino a nuovo avviso per proteggere l’ensemble di balletto e il teatro di stato da ulteriori danni”, secondo una dichiarazione dell’Opera di Stato di Hannover. Il coreografo non ha rilasciato dichiarazioni dopo l’accaduto, ma si e’ difeso sui social network dicendo che “dopo 20 anni che leggo quella m…, la misura era colma”.

Secondo la Faz, “L’incidente rivela in modo spaventosamente attuale cio’ che viene spesso pensato e detto sulla critica e sui critici nei circoli artistici. I superamento dei limiti da parte di Goecke rivela il rapporto disturbato tra un artista e la critica”. E’ risaputo che Wiebke Huster non apprezza piu’ lo stile di danza di Marco Goecke, commentano i colleghi critici; secondo Huster, la rabbia di Goecke potrebbe essere correlata alla recensione del suo ultimo pezzo di danza per il Nederlands Dans Theater. “Mentre guardi, sei alternativamente pazzo e ucciso dalla noia – ha scritto – E’ una vergogna e una sfacciataggine