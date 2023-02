Gela. Domani in municipio, consegna di un’onorificenza al carabiniere Giuseppe Salvatore Pulici

Era il 7 agosto 2019, in pieno centro storico a Gela, in via A. Diaz veniva sventata una rapina ai danni di un anziano signore che veniva scaraventato a terra e gli veniva sottratto il portafoglio. Giuseppe Salvatore Pulici, graduato della sezione operativa Carabinieri, nonostante fuori servizio ed al di fuori del suo territorio di competenza , essendosi accorto di quando stava accadendo, è intervenuto con grande coraggio, mettendo a rischio la propria incolumità per difendere il malcapitato, rincorrendo per le vie cittadine il reo in fuga e bloccandolo, fino all’arresto.

Il gesto di Pulici, oggi in servizio alla compagnia dei carabinieri di Licata, è stato riconosciuto ed apprezzato come da Elogio Scritto da parte della Legione Carabinieri Sicilia ed ha ottenuto un riconoscimento di gratitudine da parte dell’associazione Cittadini Attivi.

Ora l’onorificenza del Comune di Gela così come chiesto nel giugno dello scorso anno da Alabiso e dal consiglio comunale che ha approvato la sua mozione; un giusto riconoscimento a quegli uomini che servono lo Stato senza se e senza ma.