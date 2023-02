Francia, studente 16enne accoltella a morte la sua insegnante a scuola

Secondo quanto riferito dalla BBC, uno studente delle superiori ha accoltellato a morte una insegnante di spagnolo in una scuola nella città di Saint-Jean-de-Luz, nel sud-ovest della FRANCIA. L’episodio, come confermato dal procuratore locale Jerome Bourrier all’agenzia di stampa AFP, è avvenuto questa mattina presso il liceo cattolico privato ‘Saint Thomas d’Aquin’.

La vittima, una donna di 50 anni, sarebbe morta per arresto cardiaco non appena arrivati sul posto i soccorsi. Il ragazzo, di 16 anni, è stato arrestato. Il quotidiano francese ‘Sud Ouest’ riferisce che l’aggressore è entrato in classe mentre l’insegnante di spagnolo stava tenendo una lezione e l’ha aggredita.

Intanto il ministro dell’Istruzione, Pap Ndiaye, con un tweet ha espresso vicinanza “alla famiglia, ai colleghi e agli alunni” dell’insegnante. Il portavoce del governo francese, Olivier Véran, ha dichiarato invece in una conferenza stampa che il governo “sosterrà gli educatori in tutto il Paese” a seguito dell’incidente.