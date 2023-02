Caltanissetta si impone nel Basket: l’Invicta espugna il Palafantozzi

L’Invicta battendo il Capo d’Orlando conquista la vittoria di fila e fa perdere l’imbattibilità casalinga al Capo Basket. I padroni di casa partono forte imponendo un ritmo altissimo con una difesa molto aggressiva senza esclusione di colpi e con una presenza fisica sotto canestro non indifferente. Il Capo Basket chiude l’rea dei tre secondi non permettendo all’Invicta di giocare penetra scarica con tagli dietro la difesa, ma i ragazzi guidati da Coach Spena non si arrendono e iniziano piano piano con un giro palla sempre più fluido a rimontare un gap di 11 punti.

Alla metà secondo quarto da 11/22 i nisseni si portano a 29/25 chiudendo il quarto avanti 35-34.

Al rientro dagli spogliatoi cambia la musica, i nisseni continuano sempre di più a ragionare facendo girare la palla per trovare la difesa avversaria fuori posizione e colpirla negli spazi liberi.

Amato (10 punti e 8 rimbalzi), encomiabile sotto canestro, insieme alle rotazioni di Jack Zarbo e Marcello Giarrusso inizia a poter ricevere qualche penetra e scarica e giocare palla dentro/fuori permettendo ai propri esterni di colpire dall’arco dei tre punti, non solo tirando ma anche fintando il tiro e penetrando per un extra pass dove si mettono in luce le doti di Paride Giusti.

il talento nisseno gioca da veterano, (chiuderà la partita con 14 punti, 10 rimbalzi e 13 assist, terza tripla doppia consecutiva) incoraggia i compagni e si prende la responsabilità di giocate molto pesanti.

Sul 38 pari sale in cattedra dettando ritmi e tempi, piazza 2 bombe consecutive e mette in difficoltà la squadra avversaria, che si ritrova a 10 punti di svantaggio. Capo d’Orlando non ci sta e reagisce in difesa. I nisseni sbagliano tre contropiedi e Capo d’Orlando subito ne approfitta piazzando un sei a zero ritornando in partita.

Ancora una volta Paride Giusti decide di cambiare marcia mettendo in mostra le sue doti tecniche e permettendo a Samuele Talluto (top scorer, 25 punti) di esprimersi in penetrazione. Mattia Talluto (doppia doppia 18 punti e 18 assist) inizia gestire da vero playmaker, prende iniziativa in penetrazione facendo arrivare la palla dove la difesa del Capo d’Orlando è sempre fuori posizione, da questo momento, a metà del terzo quarto, l’inerzia dell’Invicta e resterà con la compagine nissena per il resto della partita dato anche dal fatto che il Capo Basket ha un notevole calo fisico, i nisseni chiudono il terzo quarto sopra di 10 con una stupenda azione allo scadere in penetra e scarico targata Mattia Talluto/Fabio Amato.

Inizia il quarto quarto con i nisseni in pressione sulla palla che porta la compagine a più 13, ma il Capo Basket fa ricorso alle ultime energie e mettendo il cuore in campo rosicchia 8 punti all’Invicta portandosi a -3 punti. Giusti non ci sta ed insiema a Capitan Zarbo e compagni trova un giro palla che mette in condizioni Samuele Talluto di colpire da 3 punti per il più 6 a 4 minuti e 30 secondi dalla fine. Capo Basket non molla e su 2 azioni sbagliate dall’Invicta si riporta a -2, time-out chiamato da coach Spena che registra la difesa sull’americano Orlandino che fino a quel momento grazie alla difesa nissena era stato costretto a giocare condizionato dai 3 falli commessi nei primi 2 quarti, l’Invicta conquista palla ma la perde in contropiede.

Giusti ancora una volta si mette in proprio prendendosi un fallo di sfondamento al centro del campo mostrando grande lucidità anche a 28 secondi dalla fine delle ostilità , dalla rimessa dell’Invicta, fallo su Mattia Talluto e 2/2 dalla lunetta si va sul più 4 quando mancano 12 secondi Capo basket tira sbaglia ed il rimbalzo va in contesa, rimessa per i padroni di casa con 2 secondi da giocare, palla messa in campo con tiro da più di 9 metri senza speranze suona la sirena e dopo i saluti di rito scoppia la festa tra i ragazzi e lo staff nisseno che saltando in un grande abbraccio intonano il coro alla Capolista se ne vanta.

L’Invicta è un gruppo di ragazzi disposti al sacrificio che si aiutano l’uno con l’altro, non è un caso infatti che nonostante l’importante assenza per infortunio di Ciccio Lombardo centro di nota bravura ed essenziale presenza nel quintetto allenato da coach Spena, gli interni messi in rotazione si sono sempre fatti trovare pronti, contribuendo non poco ad una vittoria che all’unanimità ragazzi e staff dedicano al loro compagno infortunato, in attesa di rivederlo presto in campo.

Campionato serie D Asd Capo vs Invicta CL 71-75

Parziali 18-10 16-25 (34-35) 13-22 (47-57) 24-18 (71-75)

Tabellini invicta 75 punti: Talluto Samuele 25 Talluto Mattia 18 Giusti 14 Amato 10 Zarbo 6 Giarrusso 2 Mulè Palermo La bua La china Petrotto Indorato

Coach Spena

Dirigente Giordano