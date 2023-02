Caltanissetta. Policlinico universitario. Il gruppo di lavoro: “Confidiamo che la Regione Sicilia prenda la decisione giusta”

CALTANISSETTA. Il tema caldo dell’istituzione del quarto Policlinico Universitario siciliano, che ha visto ieri nell’aula consiliare di Caltanissetta significativi ed autorevoli interventi da parte dei tanti intervenuti sul tema, non ha tuttavia messo in opportuno risalto un aspetto, che di per sé risulta dirimente sulla futura scelta della sede del Policlinico Universitario.

Inequivocabilmente dovrà essere Caltanissetta, già sede universitaria della Facoltà di Medicina da trent’anni, in quanto sede del Polo Universitario della Provincia di Caltanissetta di UNIPA, a ospitare il quarto Policlinico siciliano.

Da uno studio condotto da un membro del Gruppo di Lavoro per il Policlinico a Caltanissetta, la prof.ssa Angela Sollami (in foto), è emerso quanto segue. Le 3 Facoltà di Medicina private italiane con annesso Policlinico sono istituite:

– presso l’università degli studi Cattolica, che ha come Policlinico Universitario il “Gemelli”, classificato dal Ministero della Salute “Policlinico Universitario Privato”;

– presso l’Università degli Studi “San Raffaele,” che ha come Policlinico Universitario il “San Raffaele”, classificato dal Ministero della Salute “Policlinico Universitario Privato”;

– presso l’università degli Studi Humanitas, che ha come policlinico universitario “l’Humanitas”, classificato da Ministero della Salute “Policlinico Universitario Privato”.

Si apprende in questi giorni con stupore che l’Università degli Studi Kore, anch’esso un Ateneo privato, con annessa Facoltà di Medicina privata, pretende l’istituzione dalla Regione Sicilia di un Policlinico Universitario PUBBLICO a servizio della sua struttura privata.

Vuole la Regione Sicilia dare luogo ad una simile anomalia che non avrebbe nessun fondamento innanzitutto giuridico, creando di fatto un “senza precedenti”?

La Regione Sicilia, di fronte una richiesta di costituzione di un Policlinico in una città con tutti i requisiti, in posizione assolutamente strategica, e con un’università PUBBLICA, si assumerebbe la responsabilità di avvantaggiare una struttura privata?

La Kore di Enna potrebbe avere un proprio policlinico universitario, ma privato così come avviene nel resto d’Italia per gli atenei privati. Confidiamo che la Regione Sicilia prenderà la decisione giusta, in ottica di rinascita e crescita”.

Il Gruppo di Lavoro per il Policlinico a Caltanissetta