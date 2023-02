Caltanissetta: ivoriano trova una borsa con soldi, carte di credito e documenti e la consegna alla polizia

Il protagonista è un cittadino ivoriano da qualche mese in Italia, ospite del centro di accoglienza di Pian del Lago.Martedì mattina, mentre transitava per via Napoleone Colajanni, ha trovato una borsa che conteneva circa duecento euro in contanti, carte di credito, documenti e altri effetti personali e l’ha consegnata ai poliziotti dell’Ufficio Immigrazione. Protagonista del gesto di grande senso civico Samuel, quarantenne cittadino ivoriano, da qualche mese in Italia, attualmente ospite del centro di accoglienza di Pian del Lago.

La proprietaria, una donna nissena, rintracciata dai poliziotti dell’Ufficio Immigrazione, dopo essere rientrata in possesso della borsa e di tutti i suoi averi, ha voluto ringraziare Samuel con una ricompensa che l’uomo ha accetto solo dopo un’iniziale resistenza. La donna, molto sollevata dal ritrovamento di quanto smarrito, prima di congedarsi dai poliziotti, ha chiesto a Samuel uno “scatto fotografico” in ricordo dell’esperienza, con esito a lieto fine, che l’ha vista protagonista.