Cabral risponde a Cambiaghi, Fiorentina-Empoli 1-1

FIRENZE (ITALPRESS) – Finisce 1-1 il derby toscano tra Fiorentina ed Empoli. Al Franchi sono però gli ospiti ad avere i maggiori rimpianti, dal momento che il pari di Cabral è arrivato nel finale e agli uomini di Zanetti è stato annullato il raddoppio per un fuorigioco millimetrico. Per i viola, reduci dal roboante 4-0 di Braga in Conference League, ennesima delusione casalinga, ed è solo il secondo punto in sei partite: una media che, classifica alla mano, vede gli uomini di Italiano sempre più vicini alla zona retrocessione.

La partenza è tutta per i padroni di casa, con gran possesso palla e qualche buona occasione, ma è l’Empoli a passare al 28′ approfittando di una sciagurata palla persa sulla propria trequarti da Amrabat. Nella circostanza è bravissimo Baldanzi a recuperarla e servire Caputo, che sforna un assist prezioso e raccolto in modo perfetto da Cambiaghi. Terracciano è battuto.

La reazione dei gigliati è tutta a firma Barak: l’ex Verona prima sfiora la traversa, poi va a segno ma il precedente fuorigioco di Nico Gonzalez vanifica ogni sforzo. La Fiorentina perde per infortunio Milenkovic, sostituito da Igor, e subito Caputo in contropiede, servito da Akpa Apro, si fa ipnotizzare da Terracciano al momento di battere a rete. L’attaccante dell’Empoli fa tutto bene due minuti più tardi, segna ed esulta sotto il settore ospiti ma dopo una lunga revisione al Var la rete del raddoppio azzurro è annullata.

In avvio di ripresa Italiano opera subito due cambi, fuori Venuti e Saponara, dentro Ikonè e Dodo. L’attacco gigliato però non si accende e il più pericoloso è il centrale difensivo Martinez Quarta, che trova però in Bandinelli (salvataggio sulla linea) e Vicario due ostacoli insuperabili. Poi lo stesso Quarta diventa decisivo nella sua area, salvando su un colpo di testa di Luperto. Per l’Empoli sembra fatta, ma la Fiorentina non molla e, a 5′ dalla fine, Cabral spinge in rete il cross di Dodo finito sulla traversa. Generoso il finale dei viola ma è Vicario con un balzo felino a salvare ancora su Cabral: 1-1.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).