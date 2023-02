Appalti: Anas manda in gara opere a Gela e Vibo Valentia per 515 milioni

Oltre mezzo miliardo di euro in gara al Sud per opere stradali. L’Anas apre la settimana dei lavori pubblici con due maxi appalti in Sicilia e Calabria per un valore complessivo di 515 milioni. Il bando più rilevante riguarda la Strada statale 626 della Valle del Salso, lotti 7 e 8, con il completamento della tangenziale di Gela tra la Ss 117 bis e la Ss 626 nei comuni di Butera e Gela (Caltanissetta).

L’importo delle opere è di 304.410.989 euro, di cui 163,8 milioni per lavori a corpo, 125,2 milioni per lavori a misura, 8,9 milioni di oneri per la sicurezza, 2,4 milioni per il piano di monitoraggio ambientale, 3,8 milioni per la progettazione esecutiva. Il cantiere avrà una durata di 5 anni. Offerte entro il 7 aprile. Nei territori dei comuni di Vazzano e Vallelonga (Vibo Valentia), l’Anas appalta la trasversale Delle Serre, tronco 2°, per i lavori di costruzione della variante alla Ss 182 in un lotto unico. Il valore complessivo dell’appalto è di 210.686.750 euro così composto: 196,1 milioni per lavori da eseguire, 3,1 milioni per oneri per la progettazione esecutiva, 2,5 milioni per i servizi per il piano di monitoraggio geotecnico – strutturale, 1,8 milioni per i servizi di bonifica ordigni bellici, 7 milioni per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso. Anche in questo caso i lavori avranno una durata quinquennale. Le offerte dovranno pervenire all’Anas entro il 14 aprile.