Uomo trovato morto in una sauna, ipotesi malore

Un uomo di 56 anni e’ stato trovato morto venerdi’ sera in una sauna per soli uomini di via Boldrini a Bologna. All’orario di chiusura, l’addetto alla reception si e’ accorto che un socio del circolo non aveva lasciato i locali cosi’, andando a controllare, lo ha trovato senza vita attorno alle 22.

Al loro arrivo i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto e’ arrivata la polizia: secondo una prima ricognizione cadaverica e’ probabile che si sia trattato di un malore. Non sono emersi segni di violenza ne’ sono state rinvenute tracce di sostanze stupefacenti. Il pm di turno ha deciso di disporre l’autopsia.