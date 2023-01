Thailandia, in viaggio per le ferie di fine anno dimentica la moglie in strada senza soldi né telefono

Boonton Chensu, 55 anni, residente in Thailandia, è partito per la sua città natale nella provincia di Mahasara Kham il 25 dicembre con la moglie Amanuy Chaimoon, 49 anni, con l’obiettivo di trascorrere le vacanze di Capodanno a casa. Tutto bene fino a quando l’uomo si è fermato per urinare fermando la macchina sul ciglio della strada.

Erano le 3 del mattino e anche la moglie Amanooy è dovuta scendere dall’auto e visto che non c’erano bagni pubblici ha cercato un po’ di privacy nella boscaglia. Ma quando il marito è tornato non si è accorto che sua moglie non era rimasta addormentata sul sedile posteriore della macchina come pensava ed è ripartito. Così Amanooy si è ritrovata sola, e senza né soldi né telefonino che ovviamente aveva lasciato in auto.

L’uomo si è reso conto dell’errore solo dopo aver percorso 160 chilometri. Nel frattempo la donna, impaurita, era riuscita a raggiungere a piedi Kabin Buri alle 5 del mattino. Una passeggiata di 20 chilometri dopo la quale è riuscita a trovare una stazione di polizia dove ha provato a chiamare il suo telefono non ricordando il numero del marito.

I media thailandesi riferiscono che si è scusato abbondantemente con sua moglie ed era estremamente dispiaciuto e lei è tornata in macchina senza discutere.