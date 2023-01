Stagione teatrale Sancataldese: il 6 gennaio la prima con “Luce da Luce – l’arrivo dei Magi”

La Diamond event di San Cataldo, ex compagnia teatrale Attori Per Caso junior , per il secondo anno consecutivo apre la stagione teatrale, in collaborazione con il Comune di San Cataldo, portando in scena la narrazione teatrale dell’arrivo dei magi.



La regia è nuovamente curata da Davide Burcheri. La rappresentazione si terrà in piazza papa Giovanni XXIII.

Tutto inizierà, alle ore 19.45 con un piccolo corteo , dove saranno rappresentanti Giuseppe, Maria, l’angelo, i pastori, i romani a cavallo , e i tre magi.

Quest’anno ci è stato chiesto di portare un qualcosa per la nostra città, e abbiamo deciso di riportare in scena questo testo, hanno dichiarato i responsabili Diamond event.

Lo scorso anno è stato fatto in diretta sui social, dove ha riscontrato un grande successo, e speriamo che anche quest’anno verrà apprezzato dai sancataldesi .

La Diamond event ringrazia tutti i figuranti che si sono messi a disposizione, ringraziamo inoltre l’amministratore comunale.