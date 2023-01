Siracusa: ritrovato morto il carabiniere in pensione scomparso

I vigili del fuoco di Siracusa hanno rinvenuto il corpo senza vita di Luigi Di Pietro, il 58enne carabiniere in pensione, che risultava scomparso dal 29 dicembre scorso. La scoperta e’ avvenuta intorno alle 11,30 di stamane in una zona impervia, nella zona di Sortino, il Comune montano del Siracusano dove l’uomo viveva. A lanciare l’allarme era stato il figlio dell’uomo che si era rivolto alle forze dell’ordine non avendo avuto piu’ notizie dal padre.