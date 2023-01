Sicilia, ubriaco e seminudo insegue la ex armato di coltello: arrestato

Ubriaco, seminudo ha inseguito, brandendo un coltello, la ex convivente. E’ successo nel piccolo comune di Sant’Alfio alle pendici dell’Etna. L’uomo, un ucraino di 51 anni, e’ stato arrestato dai carabinieri che lo hanno bloccato per strada mentre tentava di nascondersi in un’abitazione: era seminudo, in intimo e senza scarpe quando i militari lo hanno bloccato e recuperato un grosso coltello da cucina che si era appena nascosto nell’intercapedine di un muro.

Attraverso la testimonianza dei residenti e passanti, sono stati ricostruiti i fatti. L’uomo e’ stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia: si e’ appreso che in passato aveva piu’ volte picchiato la donna.