Sicilia, Migranti: sbarcati in 307 Lampedusa, emergenza hotspot

Sette sbarchi nella notte a Lampedusa dove sono approdati in tutto 307 migranti. I primi tre approdi hanno portato sull’isola 163 persone e all’alba, su 4 barconi, sono arrivati in 144. I soccorsi sono stati portati a termine da Guardia di finanza e Guardia costiera.

I migranti sono originari di Congo, Costa d’Avorio, Mali, Nigeria, Gambia, Camerun e Burkina Faso. Situazione di totale emergenza all’hotspot dell’isola dove ci sono 1.300 ospiti a fronte di 390 posti disponibili. La Prefettura di Agrigento ha disposto il trasferimento, con i traghetti di linea della mattina e della sera per Porto Empedocle, di 180 persone: 100 partiranno in mattinata e 80 in serata.