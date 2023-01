Sicilia, Greenway delle Zolfare: Antonella Corrado è la nuova Presidente

La mission è quella di diffondere e promuovere la ferrovia incompiuta del tratto Canicattì-Riesi

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione “Greenway delle Zolfare ” ha eletto all’unanimità il suo nuovo Presidente, si tratta della referente delegata (segretaria) Antonella Corrado.

La mission che contraddistingue da sempre l’associazione è quella di diffondere e promuovere in ambito regionale, la conoscenza e l’interesse per la ferrovia incompiuta del tratto Canicattì-Riesi, beni culturali, ambiente e paesaggio, che costituiscono la ricchezza del territorio.

Al fine di mantenere fede a tali impegni, la Presidente sarà coadiuvata dal Consiglio Direttivo composto da Carmelo Scuzzarella (vice presidente), Dino Terrana (segretario), Giuseppe La Cagnina (tesoriere), Giuseppe Neri (consigliere).

Come nuovo Presidente, Antonella Corrado darà continuità al lavoro da lei svolto in questi anni come referente delegata / segretaria.

Il direttivo Greenway delle Zolfare, nel congratularsi e augurare buon lavoro alla nuova Presidente, ha spiegato le motivazioni che hanno portato all’elezione: “Grazie alla sua disciplina, resilienza e passione per il nostro territorio, insieme abbiamo raggiunto l’obiettivo di vari incontri nel tentativo di valorizzazione integrata e sostenibile del territorio ricompreso fra i Comuni Caltanissetta, Riesi, Sommatino e Delia, attraverso la riqualificazione dell’antico e panoramico tracciato ferroviario incompiuto che costeggia l’importante miniera Trabia Tallarita, in vista di una sua rifunzionalizzazione e promozione come percorso per un turismo lento. Percorso che vede fino ad adesso protagonisti, oltre i quattro Comuni del nisseno, anche il Demanio regionale, il progetto Remi dell’ISPRA, il Parco archeologico di Gela, la Regione siciliana, l’associazione Greenway delle Zolfare e Primo Parco mondiale dello stile di vita Mediterraneo”.