Percepivano reddito cittadinanza senza titolo, 24 denunciati

Per ottenere il reddito di cittadinanza avevano dichiarato, esibendo false autocertificazioni, di risiedere in Italia da almeno 10 anni. E così sono riusciti a percepire indebitamente poco più di 200mila euro. Ventiquattro persone , tutte provenienti dal continente africano e che risultavano domiciliati in un centro di accoglienza di via Tiburtina dismesso nel 2021, sono state denunciati a piede libero dai carabinieri del Comando provinciale di Roma.

Le persone denunciate avevano presentato 36 istanze per ottenere il reddito tra il 2019 e il 2022: 5 non hanno mai avuto seguito per tempestivi accertamenti dell’ Inps, in 11 casi l’assegno è stato erogato e interamente percepito per 18 mensilità,altre 20 sono state revocate o sospese nel corso dell’attività.