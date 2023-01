Mussomeli, continua a mancare anestesista al “Longo”. Sindacati in assemblea

MUSSOMELI – “Il “M I. Longo” continua ad essere senza anestesisti in guardia attiva dalle 8-20. La situazione continua a rimanere gravissima”. È la denuncia dei sindacati CISL-UIL-NURSIND del nosocomio locale che preannunciano immediate azioni di rivendicazioni. “Eccetto la presenza di un’anestesista 8-14 nella giornata di ieri per espletare gli interventi urgenti di ortopedia, continua l’assenza di un rianimatore nel nostro nosocomio dal 2 di gennaio. Una situazione che ad oggi non vede azioni concrete e tangibili da parte del management e sottopone il personale sanitario operante in tutto il nosocomio a gravi rischi oltre al non poter effettuare prestazioni diagnostiche che prevedano l’impiego del mezzo di contrasto. Abbiamo riscritto al management aziendale e abbiamo convocato per il 12 gennaio un’assemblea di tutto il personale sanitario per affrontare non solo questa vicenda ma il presente e il futuro del “Longo”. Se non dovessimo ricevere rassicurazioni né convocazioni urgenti saremo costretti a passare alle vie legali.