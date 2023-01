Migranti. Il ministro dell’Interno Piantedosi ad Agrigento: “Sicilia e Calabria non siano campo profughi d’Europa”

“E’ giusto creare la ridistribuzione se possibile a livello nazionale, se si guarda la mappa dei porti assegnati a oggi, si vedrà che c’è stata una equa distribuzione. Il nostro compito principale è sgravare Sicilia e Calabria: non devono essere campo profughi per l’intera Europa”.

Così il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi parlando con i giornalisti, in prefettura ad Agrigento, a conclusione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato dalla prefetta di Agrigento Maria Rita Cocciufa in seguito all’appello lanciato dal sindaco di Lampedusa Filippo Mannino, che ha chiesto una task force per far fronte al fenomeno migratorio.