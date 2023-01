Messico: divieto totale di fumare negli spazi pubblici, restrizioni anche per sigarette elettroniche e all’aperto

In Messico è entrata in vigore una delle leggi anti-tabacco più severe al mondo, che sancisce un divieto totale di fumare nei luoghi pubblici: non solo quelli chiusi ma anche in parchi, spiagge, hotel, uffici e ristoranti. Lo riporta la Bbc.

Vi sarà inoltre il divieto totale di pubblicità, promozione e sponsorizzazione dei prodotti del tabacco, il che significa che le sigarette non potranno nemmeno essere esposte all’interno dei negozi. Anche molti altri Paesi dell’America Latina hanno approvato leggi per creare spazi pubblici senza fumo, ma quella messicana è tra le più severe al mondo.

Anche i vaporizzatori e le sigarette elettroniche sono soggetti a nuove restrizioni più severe, in particolare al chiuso.