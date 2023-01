Messico: 29 morti e 21 arresti durante operazione per la cattura del figlio di Chapo Lopez Obrador

Non si sono al momento notizie di vittime tra i civili dopo l’operazione che ha portato alla cattura del figlio di El Chapo. Lo ha riferito il ministro della difesa messicano Luis Cresencio Sandoval, aggiungendo che oltre ai 29 morti si contano anche 35 soldati feriti, mentre 21 membri del Cartello di Sinaloa sono stati arrestati.

Da parte sua il presidente messicano Andrés Manuel López Obrador nella sua quotidiana conferenza stampa ha assicurato che durante l’operazione le forze di sicurezza hanno agito in modo responsabile per prendersi cura della popolazione civile, in modo che non ci fossero vittime innocenti. “Siamo molto dispiaciuti – ha infine detto – per la morte di persone in servizio – soldati e guardie – e anche per tutte le perdite di vite umane, di coloro che hanno partecipato agli scontri”.

Dieci soldati e 19 sospetti criminali sono stati uccisi nell’operazione per arrestare Ovidio Guzman, figlio del trafficante di droga in carcere Joaquin “El Chapo” Guzman, ha riferito il governo. “Dieci membri dell’esercito sfortunatamente hanno perso la vita nell’esercizio del loro dovere”, ha detto ai giornalisti il segretario alla Difesa Luis Cresencio Sandoval, aggiungendo che nell’operazione di giovedì sono stati uccisi anche 19 “criminali”.