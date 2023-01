Manomette braccialetto elettronico ed evade domiciliari, arrestato 25enne

I Carabinieri della Stazione di Augusta, in provincia di Siracusa, hanno arrestato un 25enne che, sottoposto agli arresti domiciliari, si era allontanato dal suo domicilio a Carlentini, senza alcuna autorizzazione dell’autorità giudiziaria. L’uomo, gravemente indiziato del reato di rapina commessa nel 2021 in Villasmundo, aveva ottenuto la sostituzione della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico ma si era reso irreperibile manomettendo il dispositivo.

Il 25enne, rimasto irreperibile per un’intera giornata, si è successivamente presentato presso la compagnia dei Carabinieri di Augusta dove i militari hanno proceduto al suo arresto. L’uomo, così come disposto dall’autorità giudiziaria, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Siracusa Cavadonna.