Delegazione nissena della Guardia d’Onore alle Reali Tombe alla commemorazione per la Regina Elena

Anche la Delegazione provinciale di Caltanissetta parteciperà con una propria rappresentanza ed il labaro sociale, insieme alle altre 8 Delegazioni siciliane, all’evento nazionale organizzato domenica 8 gennaio dalla sede nazionale dell’Istituto Nazionale per la Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon a Messina, in occasione del 150° anniversario della nascita della Regina Elena di Savoia-Montenegro.

Il Presidente nazionale Ugo D’Atri ha scelto la città dello stretto, che patrocina l’evento insieme a Reggio Calabria, in quanto Messina ha ricevuto gli aiuti diretti della Sovrana d’Italia in occasione del terremoto devastante del 1908, subito dopo il quale la Regina si recò personalmente a dirigere gli aiuti ed i soccorsi e facendo trasferire da una nave dello Zar i feriti al Quirinale, trasformato in ospedale.

Proprio per tale motivo la città volle tributare un ringraziamento alla Regina Elena facendole erigere una statua a figura piena.

Il fulcro delle manifestazioni sarà la Santa Messa celebrata dal Vescovo ausiliare nella Cattedrale e la tavola rotonda sulle gesta eroiche della Regina.

Non è la prima volta che la Delegazione nissena, guidata ininterrottamente da oltre 32 anni dal Delegato Enzo Falzone, si reca a Messina per omaggiare la Regina Elena, ritenuta unanimamente una “Regina della Carità” per le sue innumerevoli opere di bene, ultima Regina ad avere ricevuto dal Santo Padre la Rosa d’Oro della Cristianità.