Covid: Gimbe,11,7 milioni anziani senza quarta dose vaccino

Sono 11,7 milioni gli anziani che in Italia non hanno ricevuto la quarta dose del vaccino anti Covid, mentre i nuovi vaccinati sono aumentati del 6,4% e sono 6,78 milioni le persone di età superiore a 5 anni che non hanno nemmeno una dose del vaccino.

Lo indica il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe, relativo alla settimana dal 30 dicembre 2022 al 5 gennaio 2023. In questo periodo i nuovi vaccinati sono stati 614 rispetto ai 577 della settimana precedente (+ 6,4%). Di questi, 148 (pari al 24,1%) appartiene alla fascia d’età compresa fra 5 e11 anni, con un incremento del 74,1% rispetto alla settimana precedente