Cina, incidente stradale: camion travolge corteo funebre, 19 morti e 22 feriti

Un incidente stradale nel sud della Cina ha provocato la morte di 19 persone e il ferimento di altre 22 all’inizio della giornata di domenica, in concomitanza con l’inizio delle festività annuali del Capodanno Lunare. Lo riferiscono le autorità cinesi. L’incidente si è verificato alle porte della città di Nanchang, nella provincia di Jiangxi, secondo quanto riferito dalla locale brigata di gestione del traffico. Non è chiaro quanti veicoli o di che tipo siano stati coinvolti e le cause sono in corso di accertamento, ha dichiarato la brigata.

Il sito web Jimu News ha citato un residente locale, secondo il quale le vittime erano persone in lutto del villaggio di Taoling che avevano allestito una tenda funebre sul ciglio della strada, come è comune nella Cina rurale, e sono state colpite da un camion in transito mentre si preparavano a recarsi al crematorio locale al mattino.

Molte delle vittime erano sue vicine di casa, ha dichiarato la donna – identificata solo con il suo cognome, Deng – al sito, che è pubblicato dal quotidiano Hubei Daily con sede in una provincia vicina. Jimu ha citato un altro abitante del villaggio non identificato che ha confermato questa versione dei fatti, aggiungendo che la scena era già stata ripulita. Le condizioni dei feriti non erano note