Caltanissetta, incontro del direttivo di Fratelli d’Italia: definite linee guida e strategie del partito

Lo scorso 3 gennaio 2023 presso l’istituto Testasecca di Caltanissetta, il direttivo del circolo territoriale Fratelli d’Italia Caltanissetta, composto da Michelangelo Lovetere, Antonella Tumminelli, Michele Villa e guidato dall’Ing Vincenzo Lo Muto, ha incontrato l’On Giuseppe Catania, il coordinatore Provinciale Fabiano Lomonaco e il dirigente del direttivo provinciale Damiano Lauretta.

L’incontro, che ha visto anche la partecipazione del consigliere comunale Salvatore Petrantoni, ha avuto la finalità di organizzare le attività del gruppo a Caltanissetta in vista dei futuri appuntamenti politici che vedranno il partito, guidato da Giorgia Meloni, come autorevole e accreditato interlocutore nell’area di centro destra a Caltanissetta.

Durante l’incontro, oltre a definire le linee guida e le strategie su cui opererà il partito, anche nei confronti di potenziali alleati politici, si è pure definito un programma di convegni che porranno l’attenzione sulle diverse problematiche economiche e lavorative di Caltanissetta.



Fratelli d’Italia oggi si avvale, a livello regionale e nazionale, di dinamici riferimenti politici, che pongono il partito in una condizione ideale per poter lavorare concretamente sul territorio, grazie alle professionalità che il circolo intende strutturare e alla rete di esperienze e know how della classe dirigente e dei rappresentati politici.