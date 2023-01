Caltanissetta, Comitato di Quartiere Mangialasagne si appella alla Prefetta: manca la sicurezza della ex 122 bis

Il Comitato di Quartiere Mangialasagne ha prentato una richiesta scritta alla Prefetta di Caltanissetta per chiedere un intervento che possa accelerare l’iter burocratico che porterà all’avvio dei lavori di messa in sicurezza della strada ex 122 bis.

I residenti del quartiere, infatti, da diverso tempo vivono una situazione di forte disagio e incertezza in merito alle cattive condizioni della rete viaria.

Tale situazione era stata già segnalata al Comune di Caltanissetta e l’assessore alla viabilità, ambiente e territorio Marcello Frangiamone, il 14 settembre 2022, aveva effettuato un sopralluogo per verificare lo status quo.

Le richieste avanzate dal Comitato di quartiere erano: transennamento e segnaletica verticale su tutti i punti critici della strada quali avvallamenti, buche, vegetazione spontanea che invade la carreggiata, strettoie, guard rail divelto…Eliminazione alberi e vegetazione spontanea che invadono la carreggiata.Pulizia completa dei canali di scolo e caditoie (manutenzione ordinaria nonchè raccomandazioni operative ai Comuni, con nota del 13/09/2022, da parte della Prefettura di Caltanissetta per prevenire fattori di rischio frana e alluvioni).Chiusura buche ove necessarioScerbamento bordure di competenza Comunale.Ripristino recinzione da cantiere e tappetino su innesto Mangialasagne.Chiusura completa Bivio Laspia per evitare che la stessa ritorni ad essere discarica abusiva.

A seguito di questo incontro era stato assicurato che avrebbe fatto attivare immediatamente gli uffici preposti affinchè fossero predisposti nel più breve tempo possibile le attività necessarie a risolvere le criticità più urgenti per rendere più sicura la viabilità lungo tale arteria urbana.

Ad oggi, però, ancora nulla è stato avviato.

I residenti, dunque, hanno deciso di rivolgersi alla Prefetta auspicando un intervento tempestivo.