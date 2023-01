Butera. In totale sono state 79 le richieste di fruizione della mensa scolastica per l’anno scolastico 2022/2023

BUTERA. Sono 79 le richieste di fruizione del servizio di mensa scolastica per l’anno scolastico 2022/2023. Lo ha reso noto l’amministrazione comunale che ha sottolineato come di queste 79 richieste, 17 hanno riguardato alunni di scuola media.

Tra questi ce ne sono 6 che godono dell’abbattimento della retta e usufruiscono del servizio in forma gratuita; uno gode dell’abbattimento della retta e usufruisce del servizio con una quota di compartecipazione di 1,50 euro; uno gode dell’abbattimento della retta e usufruisce del servizio con una quota di compartecipazione di 2 euro, 9 usufruiscono del servizio con una quota di compartecipazione per intero di 2,50 euro.

Per la scuola materna, invece, le adesioni sono star 62. Di questi, 23 alunni godono dell’abbattimento della retta e usufruiscono del servizio in forma gratuita; 6 godono dell’abbattimento della retta e usufruiscono del servizio, con una quota di compartecipazione di 1,50 euro; 3 godono dell’abbattimento della retta e usufruiscono del servizio con una quota di compartecipazione di 2 euro; 30 compartecipano al costo per intero pari a 2,50 euro.

Il servizio mensa, per quest’anno scolastico, è previsto che sarà attivato presso il centro di cottura allocato nella scuola Santa Caterina dell’Istituto Comprensivo di Butera. Pertanto i pasti saranno cucinati in loco.