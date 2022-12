Villalba e Santa Lucia ad Albenga. Trasferta ligure del sindaco Immordino

VILLALBA – Trasferta ligure per il primo cittadino Maria Paola Immordino, esattamente ad Albenga, dove risiedono molti villalbesi e dei paesi vicini, per partecipare alla festa di Santa Lucia che si è svolta domenica 11 dicembre. In tanti hanno visitato i mercatini di natale, con i prodotti della tradizione siciliana e la degustazione di alcuni piatti tipici, come le lenticchie e i ceci di Villalba, la cuccìa, il formaggio pecorino, il pane siculo, le olive e il vino. Presente il sindaco di Albenga e quello di Villalba e alcuni membri dell’Amministrazione locale. Da sottolineare che la ricorrenza è organizzata dall’Associazione Culturale “Festa di Santa Lucia”, in collaborazione con il Comune di Albenga ed offre l’occasione per scambi culturali, promozionali e anche ricreativi.