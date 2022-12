Sommatino. Il 29 dicembre alle 10 c’è il Consiglio comunale

SOMMATINO. E’ in programma il 29 dicembre il Consiglio Comunale. La seduta è stata convocata per le ore 10 in seduta non urgente. Si tratta di un appuntamento politico amministrativo che rappresenta un importante giro di boa di questo primo anno di attività amministrativa. I Consiglieri Comunali saranno chiamati a discutere diversi punti, principalmente di carattere finanziario:

– Approvazione Rendiconto anno 2019;

– Variazioni di Bilancio per poter recepire Finanziamenti Pubblici;

– Adesione ai Finanziamenti PNRR su Digitalizzazione dei Servizi ed Asili nido;

– Revisione delle partecipazioni;

– Interrogazioni su Cantieri lavoro e comunità energetica;