Sicilia, Nas: montagna di pistacchi tra le larve sequestrata a Catania

Carabinieri del Nas di Catania hanno sequestrato in un deposito di frutta secca dove era in corso la lavorazione di oltre 7 tonnellate di pistacchio: il prodotto preconfezionato era invaso da larve di parassiti che ne rendevano dannoso il consumo. In un garage nella periferia di Catania, e’ stato sorpreso invece un venditore ambulante che con i propri familiari si apprestava a preparare centinaia di preparati a base di carne, per la successiva commercializzazione tra il degrado, con materie prime per oltre mille chili accatastate promiscuamente all’interno di una cella frigorifera fatiscente. L’attivita’ e’ stata bloccata e sono stati posti i sigilli sull’immobile.