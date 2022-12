Sicilia, camion in fiamme sulle Messina-Palermo: autostrada A20 in tilt

Notte di fuoco sull’autostrada A20 in Sicilia. E’ stato chiuso il tratto tra gli svincoli di Giostra e Villafranca Tirrena, in direzione Palermo mentre e’ stato riaperto gia’ questa mattina il transito in direzione opposta da Villafranca Tirrena a Messina. La chiusura nella notte a seguito di un camion frigo finito in fiamme intorno all’una.

Il mezzo stava transitando lungo la Galleria Telegrafo quando e’ andata fuoco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale. Il conducente e’ stato portato in ospedale per accertamenti a seguito dei fumi che si sono sprigionati dall’incendio del camion frigo.

Nel frattempo e’ stata chiuso quel tratto di autostrada in entrambi i sensi visto che il fumo aveva invaso anche la direzione opposta. Stamattina il traffico e’ ripreso in direzione Messina ma nel senso di marcia verso Palermo occorrera’ ancora tempo per permettere ai tecnici di effettuare verifiche nella galleria ed anche per rimuovere il mezzo finito in fiamme.