San Cataldo. Per match Sancataldese – Catania vietato somministrare e vendere alcolici, bevande in bottiglie di vetro e lattine

SAN CATALDO. In occasione dell’incontro di calcio tra Sancataldese e Catania in programma domenica 4 dicembre alle ore 14,30 presso lo stadio Comunale “ V. Mazzola “ di San Cataldo, è stata disposta dal Comune l’ordinanza con la quale, considerate le indicazioni impartite per motivi di ordine e sicurezza pubblica dal Questore di Caltanissetta in data 30/11/2022, è stato ordinato il divieto di somministrazione e vendita di bevande in bottiglie di vetro e lattine e il divieto assoluto di somministrazione e vendita di alcolici presso gli esercizi pubblici e/o esercizi commerciali insistenti nel raggio di 500 metri dallo stadio comunale, nonché la chiusura della Villa Comunale e del arco Giochi “ Pluto”;

Ciò per garantire il corretto svolgimento della manifestazione calcistica prevista al fine di prevenire situazioni di criticità per l’ordine e la sicurezza pubblica causate dal consumo di bevande alcoliche in bottiglie di vetro e lattine nella zona dello stadio che potrebbero concorrere a creare tra gli spettatori comportamenti pericolosi per la pubblica incolumità;

In particolare, per ragioni di sicurezza pubblica, come proposto dal Sig. Questore di Caltanissetta, ai titolari degli Esercizi Pubblici e degli esercizi commerciali ubicati all’esterno dello stadio “ V. Mazzola “, nel raggio di 500 metri, nonché al gestore del punto di ristoro sito all’interno dello stadio, durante lo svolgimento della partita di calcio tra “ ASD Sancataldese Calcio – Catania “ prevista per il giorno 04 Dicembre 2022 per un periodo tale da comprendere tutta la durata dell’incontro, comprese le due ore antecedenti l’inizio della partita e un’ora dopo la fine della stessa (dalle ore 12,30 alle ore 17,30) è fatto divieto di somministrazione e vendita di bevande in bottiglie di vetro e lattine e il divieto assoluto di somministrazione e vendita di alcolici.

E’ ugualmente vietato a chiunque introdurre, nell’area della manifestazione, bevande soggette ai divieti sopra esplicitati, sia per uso personale che con l’intento di distribuirle agli spettatori, anche se a titolo gratuito. Ordina altresì, la chiusura dalle ore 12,30 alle ore 17,30 della Villa Comunale e del Parco Giochi “ Pluto”.