San Cataldo. Il sindaco a Palermo per programmare la spesa dei fondi Fers 2021/2027

SAN CATALDO. Il sindaco Gioacchino Comparato ha reso noto che nei giorni scorsi, a Palermo, presso il Dipartimento regionale della Programmazione s’è discusso, insieme ad altri Sindaci, della programmazione regionale FESR 2021-2027.

“E’ stato un momento importante per capire come impegnare al meglio le risorse finanziarie che saranno destinate al nostro territorio – ha scritto in una nota il primo cittadino – dalla viabilità alla rigenerazione urbana, alla valorizzazione delle nostre attività economiche e culturali, fino agli interventi di riqualificazione delle nostre strutture.

Insieme alla città di Caltanissetta e agli altri comuni dell’Area Urbana Funzionale dobbiamo essere in grado di dare forza e centralità al nostro territorio!”.