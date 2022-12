San Cataldo. Gran successo nella chiesa di San Giuseppe per il concerto “Amor Vincit Omnia” dei Diapasong Vocal Group

SAN CATALDO. Bellissimo momento di musica organizzato dall’Associazione Culturale Giuseppe Amico Medico, mercoledì 21 dicembre, presso la Chiesa di San Giuseppe in cui è in corso la mostra “Pacem in Terris. Arte e Devozione nei Santini d’epoca della collezione di Francesco Scarantino”.

“Amor Vincit Omnia”, questo il titolo scelto per il concerto natalizio dei Diapasong Vocal Group diretto da Gabriele Ferrara che ha emozionato il folto pubblico con sobrietà, eleganza e raffinatezza. Il gruppo vocale Diapasong è attivo dal maggio 2018, con un repertorio principalmente a cappella.

L’evento è stato preceduto da un breve incontro con Claudio Arcarese e il suo “San Cataldo. Il Casale, la Baronia, la Città”. Dopo il saluto di padre Alessandro Giambra arciprete di San Cataldo, Arcarese ha raccontato alcuni aneddoti e curiosità sulle chiese sancataldesi. Sponsor dell’iniziativa la Banca di Credito Cooperativo Giuseppe Toniolo di San Cataldo.