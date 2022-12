San Cataldo, Comparato e Guttilla: gli studenti dello “Juvara” impreziosiscono le casette dei mercatini di Natale con 15 splendidi manifesti

“La sinergia con le scuole è fondamentale”. Così, il sindaco di San Cataldo Gioacchino Comparato e l’assessore all’Istruzione e alla Cultura Marianna Guttilla commentano l’iniziativa che vede protagonisti gli studenti dell’Istituto d’Arte Filippo Juvara di San Cataldo. “Nel dettaglio, – spiegano Comparato e Guttilla – l’Istituto Juvara ha collaborato con il Comune all’allestimento delle casette dei Mercatini di Natale, con 15 stupendi manifesti che riproducono tra le più importanti opere d’arte della nostra storia, affiancate dai loghi della Scuola e del Comune, che hanno abbellito e impreziosito le bancarelle. Così, arte e cultura si fondono in un mix di bellezza, per arricchire il Natale sancataldese”.

L’assessore alla Cultura e all’Istruzione Marianna Guttilla si dice “molto entusiasta e orgogliosa delle sinergie che si stanno rafforzando con le Scuole”. “Tutte loro – afferma Guttilla – si stanno dimostrando sempre pronte alle collaborazioni e al coinvolgimento, in favore della nostra comunità. Un segno che siamo sulla giusta strada”.

“Cogliamo l’occasione – continuano Comparato e Guttilla – per ringraziare il preside dell’Istituto Juvara, Agata Rita Galfano, e il vicepreside prof. Luigi Di Salvo, gli assistenti scolastici e tutti i ragazzi che hanno partecipato all’iniziativa. Passeggiando per i Mercatini di Natale, si potranno dunque cogliere innumerevoli opportunità, e per tutti i gusti. Ecco come le relazioni costruttive tra le istituzioni prendono forma e diventano arricchimento per la comunità”.

“Il nostro impegno e l’attenzione dell’Amministrazione a favore delle scuole sancataldesi continuerà con vigore. Fondamentale è infatti il ruolo che la scuola ha insieme alla famiglia nell’educazione dei nostri giovani” conclude il sindaco Comparato.