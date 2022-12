Proloco Mussomeli: Intervista alla socia Cettina Cardinale

MUSSOMELI – Adesso, è in un punto centrale, anzi centralissimo, a piano terra, in piazza della Repubblica, in locali messi a disposizione dal Comune, la nuova sede della locale Pro Loco, di cui è Presidente Zina Falzone, e dove i volontari svolgeranno il loro servizio attinenti alle finalità previste dal sodalizio. Va sottolineato innanzitutto la sua ultra quarantennale presenza nel territorio con la sua efficace promozione sociale, turistica, ambientale e culturale. Una struttura che ha annoverato diverse generazioni di ragazzi, formatisi e diventati, successivamente, anche operativi. Una presenza attiva, dunque, certamente qualificata, che contribuisce allo sviluppo del territorio. Una sede operativa, dove, sabato scorso, abbiamo trovato volontari impegnati nelle loro incombenze. Abbiamo intervistato l’attiva volontaria e socia della Pro Loco Cettina Cardinale che si stava intrattenendo con alcune ragazze in una dimostrazione di arte culinaria ma particolarmente nell’approntamento di dolci.