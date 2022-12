Pallavolo femminile B2. Prove di fuga per la capolista Traina Albaverde con il Volley Valley Catania

Inserita martedì in organico Martina Escher la TRAINA SRL si accinge ad affrontare sabato 3 dicembre l’insidiosa trasferta di Catania contro il Volley Valley che è stata la squadra rivelazione di questa prima parte di campionato. Le catanesi di Piero Maccarrone, quinte in classifica con 16 punti a sei lunghezze dalla capolista nissena, hanno avuto un cammino entusiasmante nelle prime otto giornate di gara avendo sempre conquistato punti sia in casa che in trasferta con cinque vittorie /di cui due al tie-break) e tre sconfitte sempre al tie break.

Il bilancio casalingo di Azzolina e compagne è di tre vittorie e una sconfitta al tie-break contro lo Zafferana e, anche se in alcune gare il rendimento è stato altalenante, rimane il DNA di una formazione che non molla mai e che resta in partita fino all’ultimo punto.

In casa nissena si è ben consapevoli delle difficoltà che presenta la trasferta in terra catanese che rappresenta il primo di una serie di scontri di alta classifica che la TRAINA SRL dovrà affrontare da qui fino al termine dei girone di andata. In trasferta Noemi Spena e compagne sono state sconfitte solo a Gioiosa Ionica al termine di un tie-break che grida ancora vendetta, sabato l’imperativo, senza mezze misure, è quello di continuare nella striscia positiva di sette vittorie che hanno caratterizzato, a parte la trasferta calabra, questo inizio di campionato. La gara avrà inizio alle 16.30 nella palestra dell’Istituto Comprensivo Mascagni e sarà arbitrata da Antonino Richichi e Claudia Durante.