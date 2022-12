Pallavolo femminile B2. Brutto scivolone esterno 3-0 per la Traina, è la seconda sconfitta stagionale

Brutto scivolone senza attenuanti per la TRAINA SRL nel primo dei tre scontri contro dirette avversarie nella lotta per la serie B1. Ad Erice la formazione nissena incappa nella peggiore prestazione stagionale contro una squadra come quella trapanese motivatissima a non perdere contatto con le parti alte della classifica. Difficile salvare qualche cosa in casa TRAINA Albaverde per una prova che ha lasciato senza giustificazioni le stesse protagoniste.

A cominciare dall’andamento dei set. Nel primo, dopo un iniziale 4/5, un primo break ha visto Lombardo e compagne portarsi sul 9/6 per poi progressivamente aumentare il distacco fino a un inequivocabile 25/12 finale. Nel secondo parziale Spena e compagne hanno dato la sensazione di essere rientrate in partita fino al 14/19 con un distacco che è stato progressivamente rosicchiato dalle avversarie fino al 23/22 preludio del 25/23 con cui la Procori Ericina si è portata sul 2 a 0.

Nella terza frazione di gioco abbiamo registrato ancora una situazione di vantaggio iniziale della TRAINA SRL (1/7) che è poi è diventato 8 pari con un sostanziale equilibrio fino al 13/13; poi l’Ericina ha cominciato ad incrementare il vantaggio fino al 20 a 17 quando si è spenta la luce in casa nissena e le ragazze di mister Allegra hanno chiuso agevolmente set (25/17) e incontro (3/0).

In gare come quella di domenica è sinceramente difficile capire dove arrivino i meriti della squadra vincente e i demeriti delle avversarie.Pur riconoscendo le indubbie qualità della Procori che ha un roster di tutto rispetto e ha mostrato una buona coesione di squadra, in casa nissena il 13% totale di efficienza in attacco, il 44% totale di efficienza in ricezione, con un servizio che non ha quasi mai impensierito la formazione avversaria e una fase muro-difesa praticamente inesistente, uniti ad una prestazione delle singole atlete al di sotto della sufficienza (e per questo motivo non siamo stati in grado di identificare una MVP), non possono essere giustificati solo con una prestazione “monstre” della padrone di casa ma devono invece portare ad una profonda riflessione circa le motivazioni secondo le quali le ragazze del trio Scollo-Gotte-Montagnino non sono state in grado di giocare ad armi pari l’importante gara pre-natalizia.

Ci saranno tre settimane per riflettere e cercare di rimediare alle mancanze, che sembrano più caratteriali che tecniche, e intanto la TRAINA in un solo colpo scivola al terzo posto nella classifica del girone M della serie B2 ad un punto dalle due neo-capolista Zafferana e Crotone che saranno le due squadre da battere nei prossimi due turni che chiuderanno il girone di andata alla ripresa del campionato dopo la pausa natalizia.

Questo il dettaglio della gara di domenica 18 dicembre disputata al Pala Cardella di Erice:

Procori Ericina Volley- TRAINA SRL CL 3 – 0 (25/12; 25/23; 25/17) Procori: Vujevic, Compagno, Macedo, Campagna, Lombardo (K), Smeraldo, Di Bert, Lo Gerfo (L1), NE Fontana, Cardella, Pellegrino,Biondo (L2) All. Allegra

Traina Albaverde: Angilletta 2, Ferraloro, D’Antoni 7, Apruti 1, Spena (K) 3, De Luca 3, Escher 9, Miceli 3, Milazzo 1, La Mattina 6, Tilaro (L1). NE Zaffuto, Porrovecchio (L2), All. Scollo – Montagnino

Arbitri: Martina De Luca di Catania e Vincenzo Emma di Pietraperzia.