Mussomeli,restauro statua San Pasquale a cura famiglia Fasino. Congregazione e Arciconfraternita, uniti nel SS. Sacramento, partecipano alla messa e benedizione statua.

MUSSOMELI – Un buon numero di pastori, aderenti alla Congregazione di San Pasquale ed una delegazione dell’arciconfraternita del SS. Sacramento alla Madrice di Mussomeli, i due sodalizi, uniti nel Santissimo Sacramento, hanno partecipato alla celebrazione della Santa Messa serale delle ore,20, presso la chiesa di S. Gioacchino e S. Anna, detta dei Monti, presieduta dall’arciprete Padre Achille Lomanto, presente il sacerdote don Pietro Genco. Invitato, ha partecipato il primo cittadino on.Giuseppe Catania, accompagnato dall’Assessore all’agricoltura Michele Spoto. Presenti anche i familiari dei pastori ed anche diversi devoti del Santo.Durante la celebrazione, dopo l’omelia del celebrante, con la preghiera propriziatrice, è stata benedetta la statua del Santo Protettore dei pastori, San Pasquale, recentemente restaurata per volontà e a spese della famiglia Fasino, con spirito devozionale verso il Santo dell’Eucaristia. Al termine della messa, la foto ricordo con i congregati, confrati e le Autorità presenti e il momento per un piccolo rinfresco fra i presenti. Dunque, un piccolo evento a firma della Congregazione di San Pasquale di Mussomeli che ha inteso ringraziare la famiglia Fasino per il dono fatto.