Marianopoli in festa: partecipazione e degustazione alla XXV° edizione “Sagra della Ricotta”

MARIANOPOLI – Giorni di festa attesi e programmati anche a Marianopoli in occasione delle feste natalizie del 2022, dopo il fermo di due anni per l’emergenza Covid. Tutto sembra rientrato nella normalità, anche se la prudenza e le cautele non devono mai mancare per evitare contagi che possono essere a portata di mano. E così anche a Marianopoli fra le varie iniziative poste in essere per questo periodo natalizio come i mercatini ed altre attività che da diversi giorni vivacizzano l’atmosfera natalizia, la serata del 29 dicembre è stata caratterizzata dalla XXVI Sagra della Ricotta a cui in tanti hanno dedicato tempo impegno ed anche entusiasmo per la buona riuscita dell’evento Amministratori e diversi volontari hanno avuto un bel da fare per l’approntamento di tutto l’occorrente con le adeguate attrezzature per la trasformazione del latte in ricotta finalizzata alla sua degustazione il palato dei buongustai. Un’atmosfera gioiosa con tanti visitatori anche dei paesi vicini che hanno potuto apprezzare la bontà della ricotta. In tanti, specialmente i manchesi residenti altrove, si sono complimentati con i promotori e i volontari protagonisti della serata, attraverso i social, per l’iniziativa che ha riscosso un buon successo.