Il mondo del calcio piange la morte a 82 anni di “O Rey” Edson Arantes do Nascimento Pelè

Edson Arantes do Nascimento noto al mondo come Pelé è morto. Il brasiliano, che è stato uno dei più grandi calciatori della storia, aveva 82 anni. Negli ultimi anni Pelé ha avuto diversi problemi di salute. Il 4 settembre 2021 era stato operato, i medici in alcuni controlli di routine avevano scoperto che aveva un tumore al colon. Nelle ultime settimane le sue condizioni si sono aggravate, le terapie non rispondevano più. Poi a dicembre 2022 la situazione è degenerata, con un ricovero d’urgenza per il tumore che non rispondeva più alla chemio, fino alle notizie ancora peggiori dei giorni seguenti.

Il Brasile lo piange, ma tutto il mondo del calcio è in lutto. Perché Pelé è stato un mito. Un dio (in carne e ossa) del pallone. Lui è l’unico ad aver vinto tre Mondiali con il Brasile, oltre a una marea di trofei. Ha segnato più di mille gol in carriera.

Con il Santos Pelé ha vinto 25 trofei: 10 titoli Nazionali, 2 Coppe Libertadores e due Coppe Intercontinentali. In questa manifestazione nel ’62 Pelé con il Santos sconfisse il Benfica di Eusebio, mentre l’anno successivo i brasiliani alla ‘bellissima’ vinsero contro il Milan di Nereo Rocco che a San Siro s’impose per 4-2. Poi con lo stesso punteggio i brasiliani pareggiarono i conti, prima di vincere la sfida decisiva per 1-0. In totale Pelé ha realizzato 1281 reti in 1363 partite. Nel 1999 viene nominato dalla Fifa ‘Calciatore del secolo’ insieme a Maradona.