Gela, “Ulisse in Sicilia”: da giovedì 8 dicembre visite gratuite alla mostra

Al via domani le visite guidate gratuite alla mostra “Ulisse in Sicilia. I luoghi del mito” promossa dalla Regione Siciliana e organizzata dalla Soprintendenza dei Beni culturali di Caltanissetta all’interno dell’area di Bosco Littorio, nel Parco archeologico di Gela. A gestirle è Coopculture e si svolgeranno dalle 11 e alle 17. L’iniziativa, adatta anche alle famiglie con bambini, sarà riproposta a Santo Stefano (26 dicembre), a Capodanno e per l’Epifania (1 e 6 gennaio). «Le visite guidate – evidenzia l’assessore regionale ai Beni culturali e all’identità siciliana, Elvira Amata – sono un’interessante opportunità per avvicinare le famiglie e i giovani al museo. Il successo della mostra, nei suoi oltre quattro mesi di apertura, testimonia una grande curiosità e il desiderio della scoperta storica. Dobbiamo lavorare su questa linea offrendo una narrazione nuova e curiosa che aiuti i più giovani a familiarizzare con i personaggi della nostra storia e della mitologia. A Gela potranno camminare tra Proci, ciclopi, spose fedeli, ninfe incantate, sirene e naufragi devastanti, alla scoperta di Ulisse, il condottiero furbo e tenace che rappresenta anche la curiosità e la capacità dell’essere umano di andare oltre il proprio limite».