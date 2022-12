Famiglia: Roccella, un Piano per il sostegno alla natalità

“Non è la voglia di fare figli che manca, lo dicono tutte le rilevazioni. Ma se il desiderio non si traduce in realtà evidentemente ci sono degli ostacoli, e il compito della politica è rimuoverli. Se una donna vuole diventare madre ma non lo fa, è perché il sistema è troppo penalizzante”.

Così in una intervista al QN la ministra per la Natalità e la Famiglia Eugenia Roccella. “Superato l’impegno della finanziaria lavoreremo a un grande piano strutturale” sulla natalità, “aprendo tavoli anche con gli altri ministeri a cominciare da Salute e Lavoro. Intendiamo mettere fine allo svantaggio che fin qui ha investito le famiglie e restituire alla maternità il suo grande valore sociale, affinché sia riconosciuto che un figlio che nasce è una ricchezza per tutti. Sarebbe una notizia se la sinistra cominciasse a occuparsene, visto che il tema demografico sembra completamente assente dai grandi dibattiti in corso soprattutto nel Pd.

Il nome dato al mio ministero è un programma politico: famiglia, natalità e pari opportunità. Le pari opportunità esistono perché devono tener conto delle differenze, altrimenti basterebbe parlare di uguaglianza. La maternità ha una sua specificità per ragioni oggettive, a cominciare dalla gravidanza. Se non si riconosce la specificità del materno, con le sue implicazioni anche molto concrete, dalla crisi demografica non si uscirà mai. E invece noi vogliamo uscirne”, conclude Roccella.